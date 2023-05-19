Мир 19 мая 2023, 15:59 Китаевед Тавровский назвал «важным символом» предстоящий визит Мишустина в КНР

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Китаевед, директор аналитического центра «Русская мечта и китайская мечта» Юрий Тавровский в разговоре с радиостанцией Sputnik объяснил, почему предстоящий визит премьер-министра Михаила Мишустина в Китай станет важным символом для двух стран.

«Визит Мишустина очень важен, <…> это очень важный символ, который показывает, что не только верховные главнокомандующие начали вот это „боевое“ слаживание, но что оно происходит и на уровне правительств», — сообщил Тавровский.

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Под боевым сглаживанием он подразумевает союз против «атакующего Запада».

Ранее стало известно, что Михаил Мишустин 23–24 мая посетит Китай с официальным визитом. В Пекине у него запланирована встреча с лидером КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Цяном.