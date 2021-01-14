Китаец угодил в реанимацию из-за прыща, выдавленного на подбородке

«Дни.ру» рассказали, что у мужчины поднялась температура и появились покраснения во рту из-за выдавленного прыща. Оказалось, что в ротовую полость попала инфекция, которая привела к пневмонии и коллапсу легких. В результате он угодил в реанимацию, где находится уже второй месяц.