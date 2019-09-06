Китаец рассказал, как компания по клонированию животных обманула его

Котов-клонов начали продавать Подробнее

22-летний бизнесмен из Китая Хуан Юя очень переживал после гибели любимого кота. Животное умерло из-за инфекции мочевыводящих путей. Мужчина похоронил его в парке возле своего дома. Однако спустя несколько часов вспомнил о существовании компании по клонированию животных.

Он решил попытать удачу и воссоединиться с любимым питомцем, поэтому достал мертвого кота и положил в холодильник. После чего обратился за услугами в коммерческую компанию в Пекине. Специалисты взяли образцы тканей замороженного кота. За чудо китаец заплатил 35 тысяч долларов. Он надеялся, что ему вернут копию любимца.

Однако спустя семь месяцев ему вернули клонированного котенка, лишь отдаленно напоминающего Чеснока.