Китаец прожил 20 лет с вросшим зубом в носу

Мужчина из китайского города Харбин(провинция Хэйлунцзян) 20 лет жил с вросшим зубом в носу. При этом китаец не подозревал о существовавшей проблеме.

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Чжан Бинченг пришел на прием ко врачу в начале ноября. Он рассказал медику, что последние три месяца его мучают заложенность носа и проблемы с дыханием. Кроме того, 30-летний Чжан плохо спал. Ему сделали рентгеноскопию. Медики с удивлением обнаружили в носовой полости мужчины подозрительный сгусток, который оказался зубом.

Когда Бинченгу было десять лет, он упал с третьего этажа торгового центра и в результате потерял два зуба. Один из них каким-то образом попал в нос и прижился там. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Организм молодого человека не отвергал появившейся в ноздре зуб, поэтому 20 лет Чжан не подозревал о его существовании. Недавно, 8 ноября, больной перенес получасовую операцию. Хирурги удалили зуб. Пока китаец все еще находится в больнице, но уже скоро его выпишут.

Подобные случае в медицинской практике случились крайне редко. Так в специализированных журналах с 1959 по 2008 год описано 23 подобных прецедента.