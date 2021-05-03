Китаец продал сына и отправился путешествовать

Житель Китая по фамилии Се продал двухлетнего сына и отправился в путешествие с новой женой. Правоохранители уже нашли и задержали мужчину, а ребенка передали родному дяде.

Мужчина получил опеку над двухлетнем сыном после развода с женой. Се нашел новую избранницу, с которой стал постоянно ссориться. Чтобы облегчить себе жизнь, мужчина решил избавиться от ребенка, сообщило издание South China Morning Star.

Сначала Се оставил мальчика на попечение своего брата, так как сам работал в другом городе. Затем он забрал ребенка под предлогом того, что его хочет увидеть мать. Мужчина нашел бездетную семью, которой продал своего сына за 158 тысяч юаней (более 1,8 миллиона рублей).

На полученные деньги Се вместе с новой женой отправился в путешествие. Брат мужчины обратился за помощью в полицию, когда ребенка не привезли обратно. В итоге правоохранители нашли Се и задержали в китайской провинции Чжэцзян. В конце апреля мальчика вернули родному дяде.