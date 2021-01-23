Китаец побывал в Якутске и признал жизнь там «постоянной борьбой»

«В этом месте можно понять, почему русских называют „воинственным народом“, ведь жизнь в этих чрезвычайно холодных условиях подобна постоянной борьбе», — написал журналист.

Ханьфэя больше всего удивило устройство города в условиях вечной мерзлоты. Городские коммуникации, которые в Якутске из-за климата прокладывают по земле, он сравнил с «кишками, которые достали из тела». Он посочувствовал жителям Якутска, которые носят очки, и рассказал о теплых автобусных остановках.

Китайский журналист подчеркнул, что, несмотря на холод, в Якутске есть на что посмотреть.

На этой неделе читателей британской газеты Daily Mail восхитили юные сибиряки, которые обливались водой на морозе. Издание опубликовало материал о воспитанниках детского сада «Сибирячок» в Красноярске, которые на Крещение обычно выходят на улицу и поливают себя водой из ведерка.