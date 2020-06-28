Китаец перечислил недостатки русских невест

По словам автора статьи, самое загадочное явление в России — местные жительницы, привлекающие своей внешностью иностранных гостей.

«Многие из них мечтают взять русскую красавицу в жены, и среди них немало китайских мужчин», — заявил журналист.

Несмотря на это, такие браки являются редким явлением по трем «реальным причинам». Счастью мешают различия в менталитете, из-за чего отношения могут не пережить процесс «притирки».

«Огромную разницу можно увидеть не только в местных культурах, праздниках и языках, но и в концепциях брака», — заметил автор портала.

Помимо этого, молодые люди из Китая не любят «дерзкий характер» россиянок. Русские женщины, по убеждению автора статьи, любят выпивать, считая, что «таким образом они выпускают свое „я“ и проявляют истинный характер».

Россиянки, считает китаец, делают все спустя рукава, не слишком аккуратны в мелочах и не вкладывают душу в поистине важные дела, добавил автор.

А еще многих китайцев пугает распространенное мнение, что россиянки якобы резко набирают вес после свадьбы. Немало китайских мужчин отпугнул стереотип, что фигура женщин из России очень легко теряет форму. Китайский журналист заверил, что подобные утверждения крайне безосновательны, отметило РИА ФАН. Современные россиянки следят за своей фигурой.

В конце статьи журналист подчеркнул, что желание сыграть свадьбу должно основываться не на внешности возлюбленной, а на ее характере. Также важно осознание, что вы хорошо уживаетесь друг с другом.