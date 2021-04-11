Китаец нашел причину, по которой русских считают воинственными

Китайский кулинарный блогер сообщил, что, читая русские кулинарные рецепты, начинаешь понимать, почему россиян называют воинственным народом. Они питают особую любовь к мясным блюдам, причем едят их в таких количествах, что вызывают шок у иностранцев.

Пользователь китайского портала Sina написал, что мясо, приготовленное на открытом огне в Китае, очень отличается от подобного блюда в России. Шашлык россияне режут крупными кусками и запекают на шампурах, в отличие от китайцев, которые жарят небольшие кусочки на маленьких шпажках.

Блогера также удивило пристрастие россиян к салу и оленине. Он признался, что при мысли об этих блюдах у него ком в горле встает. По его мнению, любовь к этим продуктам объясняется тем, что они особенно популярны в местах с частыми холодами. На Крайнем севере их высокая калорийность и питательность очень кстати.

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал огромным плюсом украинской кухни овощи и фрукты. Он сообщил, что его французский друг, попробовав борщ, назвал это блюдо жидким салатом.