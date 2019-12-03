Китаец на мопеде спрятался от дождя в полиэтиленовом пакете. Видео

Крупнейшая китайская газета «Жэньминь жибао» выложила видео, на котором водитель грузового мотороллера едет в огромном полиэтиленовом коконе. Так мужчина решил спрятаться от дождя.

Полиэтиленовый мешок надут воздухом и завязан сверху. «Брат, как ты туда забрался?» — интересуется издание.

Где было снято видео, не уточняется. Судя по отражению, ролик сняли на телефон пассажиры автобуса, обогнавшего мотороллер.

Пользователи Twitter задаются вопросом, как водитель в мешке мог различать, что происходит на дороге.

Также мужчину называют новатором, а его пакет — подушкой безопасности. Кроме этого пользователей интересует, каким способом пакет удалось надуть.

Ранее стало известно, что в Самарской области на 400-метровом отрезке трассы установили 38 дорожных знаков. Местные власти не увидели в этом ничего необычного.

«Все официально, через документацию. Объект проверяется Государственной инспекцией строительного надзора», — заверили в пресс-службе главы городского округа Похвистнево, где и установили знаки.