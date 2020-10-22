Китаец 30 лет скрывался от полиции, но его никто и не думал искать

Житель Китая по фамилии Чжоу 30 лет жил на нелегальном положении, думая, что его разыскивают. Когда он пришел сдаваться, выяснилось, что в списках преступников его нет.

В 1990 году Чжоу, которому тогда было 22 года, стал участником массовой драки. Когда на следующее утро он вернулся на место происшествия, то заметил там припаркованную полицейскую машину, сообщил портал Global Times. Мужчина подумал, что против него завели дело, и ударился в бега.

В следующие 30 лет он работал на шахтах и кирпичных заводах, а также собирал вторсырье. Когда Чжоу наконец решил сдаться и пришел в полицию, полицейские проверили его по базе нарушителей и ничего не нашли. Узнав о том, что все эти годы его никто не преследовал, мужчина расплакался. Пока он был в бегах, его отец и мать скончались. Семью он, судя по всему, не завел.

Ранее в китайском городе Цзиси девять членов одной семьи умерли, отравившись деликатесом — супом суантанцзи с ферментированной кукурузной лапшой. До употребления она хранилась в холодильнике в течение года.