Мир 27 мая 2023, 04:04 Киссинджер указал на невозможность решить проблему Тайваня Киссинджер: решить проблему Тайваня сейчас невозможно Unsplash

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В настоящее время нет возможности решить проблему Тайваня, но нужно постараться сохранить нынешнее положение вещей. Об этом бывший госсекретарь США Генри Киссинджер сказал в интервью газете The Wall Street Journal, которое он дал в преддверии своего 100-летнего юбилея.

«Нет никакого решения, кроме времени», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

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Киссинджер предложил опираться на формулу, которая поддерживает соответствующий статус острова в течение определенного количества времени, в течение которых стороны не будут угрожать друг другу.

По словам экс-госсекретаря, эта формула нуждается в аккуратности в формулировках, «чтобы не сказать, что мы относимся к Тайваню как к стране».

Ранее Киссинджер озвучил с чем придется столкнуться практически всем миру, если киевский режим решит вернуть Крым и Севастополь. Американский политик напомнил, что Севастополь никогда в истории не принадлежал Украине.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, несмотря на свой почтенный возраст, ведет активную деятельность. Он комментирует текущие мировые события и пишет книги.