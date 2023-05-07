Мир 07 мая 2023, 22:50 Киссинджер рассказал, когда начнутся переговоры России и Украины Экс-глава Госдепа Киссинджер: переговоры России и Украины могут начаться в конце 2023 года РИА «Новости»

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Россия и Украина могут сесть за стол переговоров уже к концу 2023 года. Такое предположение сделал бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер в интервью программе Sunday Morning на телеканале CBS. По его мнению, важную роль в этом сыграет Китай и его мирная инициатива.

«Я думаю, что к концу года мы будем говорить о начале переговорного процесса», — сказал он.

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Киссинджер подчеркнул, что затягивание украинского конфликта приведет к эскалации, поэтому его необходимо завершить как можно скорее при помощи мирных переговоров. По мнению политика, сегодня кризис подошел к переломному моменту.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что украинские власти пытаются снизить ожидания своих союзников от контрнаступления, потому что боятся разочарования и, как следствие, уменьшения помощи. Также, по мнению журналистов, представители руководства страны опасаются, что в случае провала разрекламированной операции их будут принуждать сесть за стол переговоров с Россией на невыгодных для них условий.