18 мая 2023, 01:52
Киссинджер рассказал, как нужно воспринимать Путина
Экс-госсекретарь США Киссинджер: Путина необходимо воспринимать как персонажа Достоевского
Президента России Владимира Путина следует воспринимать как «персонажа Достоевского», заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. В интервью изданию Economist американский дипломат рассказал о российском лидере, отношениях с Китаем и ситуации на Украине.
Киссинджер обратил внимание на «двойственность» отношений России с европейскими партнерами. По его словам, РФ ощущает опасность, исходящую от Европы, но в то же время хочет приобщиться к ее культуре.
Реклама
«Путина следует воспринимать как персонажа Достоевского <…> со всеми противоречиями и сомнениями по поводу собственного народа», — отметил бывший госсекретарь США.
По его словам, он всегда выступал против вступления Украины в НАТО. Говоря об украинском кризисе, Киссинджер добавил, что власти Китая решили стать посредником в урегулировании конфликта.
Жители США переделали антироссийское объявление, после чего оно гласило «Отправьте оружие Путину. Остановите Украину». Фотографию стикера опубликовал журналист Джереми Лоффредо, снимок быстро стал вирусным.
США
Владимир Путин
Литература
Реклама
Реклама