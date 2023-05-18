Мир 18 мая 2023, 01:52 Киссинджер рассказал, как нужно воспринимать Путина Экс-госсекретарь США Киссинджер: Путина необходимо воспринимать как персонажа Достоевского РИА «Новости»

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Президента России Владимира Путина следует воспринимать как «персонажа Достоевского», заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. В интервью изданию Economist американский дипломат рассказал о российском лидере, отношениях с Китаем и ситуации на Украине.

Киссинджер обратил внимание на «двойственность» отношений России с европейскими партнерами. По его словам, РФ ощущает опасность, исходящую от Европы, но в то же время хочет приобщиться к ее культуре.

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«Путина следует воспринимать как персонажа Достоевского <…> со всеми противоречиями и сомнениями по поводу собственного народа», — отметил бывший госсекретарь США.

По его словам, он всегда выступал против вступления Украины в НАТО. Говоря об украинском кризисе, Киссинджер добавил, что власти Китая решили стать посредником в урегулировании конфликта.

Жители США переделали антироссийское объявление, после чего оно гласило «Отправьте оружие Путину. Остановите Украину». Фотографию стикера опубликовал журналист Джереми Лоффредо, снимок быстро стал вирусным.