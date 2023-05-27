Мир 27 мая 2023, 04:21 Киссинджер раскрыл главное заблуждение США Киссинджер: США считают себя праведными, но остальные страны с этим не согласны Pxhere

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США уверены в своей праведности и в том, что они не преследуют эгоистичные цели во внешней политике, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. В интервью The Wall Street Journal он заметил, что остальные страны мира с такой точкой зрения Штатов не согласны.

«Американцы видят себя праведными», — заявил политический деятель. Киссинджер отметил, что Штаты считают себя бескорыстными, будто у них нет исключительно национальных целей.

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«Мы ожидаем, что наши взгляды будут доминировать не потому, что мы считаем себя лучшими в интеллектуальном смысле, а потому что мы считаем, что эти взгляды сами по себе должны быть доминирующими», — пояснил бывший госсекретарь.

Такой взгляд американцев, по мнению Киссинджера, не встречает понимания у других государств, в том числе и у КНР.

Напряженные отношения между США и Китаем могут перерасти в вооруженный конфликт, заявил американский политик. Киссинджер счел Китай, учитывая имеющуюся у этой страны мощь, опасным потенциальным противником Штатов. Поводом для конфликта между странами, по мнению экс-госсекретаря, может стать «проблема» в Южно-Китайском море.