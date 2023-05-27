Мир 27 мая 2023, 02:37 Киссинджер предупредил о плохих последствиях для всего мира, если Киев вздумает вернуть Крым Киссинджер: Украина не должна добиваться возвращения Крыма и Севастополя РИА «Новости»

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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер предупредил о негативных последствиях для всего мира, если Киев вздумает вернуть Крым и Севастополь. Украина не должна этого делать, сообщил дипломат в интервью The Wall Street Journal.

Киссинджер напомнил, что Севастополь никогда не был украинским. И его потеря Россией была бы нежелательна для мира.

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«Потеря Россией Севастополя, который никогда в истории не был украинским, будет таким падением, что под угрозой окажется целостность государства. Я думаю, что это было бы нежелательно для мира после Украины», — поделился мнением экс-глава Госдепа.

Дипломат заявил, что Украина по итогам конфликта должна вступить в НАТО. При этом, напомнил Киссинджер, он сам же выступал против такого решения, а сейчас практически в одиночку ратует за вступление страны в альянс.

Ранее сообщалось, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер 27 мая отметит свой 100-летний юбилей. Несмотря на почтенный возраст, лауреат Нобелевской премии мира ведет активную деятельность: комментирует текущие мировые события и пишет книги.