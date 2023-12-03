Мир 03 декабря 2023, 14:34 Киссинджер предлагал не создавать независимую Палестину ради Израиля Экс-госсекретарь США Киссинджер призвал не создать независимую Палестину Then Chih Wey/Xinhua/globallookpress

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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в последнем в жизни интервью призвал не создавать независимую Палестину. Об этом сообщило издание Politico.

По его словам, это не гарантирует, что Израиль снова не подвергнется нападению. Киссинджер заявил, что предпочел бы переговоры между израильской стороной и арабским миром, так как не видит плодотворного диалога Израиля с Палестиной.

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«Я считаю, что необходимо передать Западный Берег под контроль Иордании, а не стремиться к решению проблемы созданием двух государств», — подчеркнул экс-госсекретарь США,

Он добавил, что для предотвращения конфликта требуется более активное участие Соединенных Штатов.

Генри Киссинджер ушел из жизни 30 ноября в возрасте 100 лет. Он был госсекретарем США при бывшем президенте Ричарде Никсоне. Киссинджер занимал еще один пост — советника по национальной безопасности страны.

В декабре 2022 года экс-госсекретарь предложил свое решение конфликта на Украине. Он призвал провести повторное голосование на новых территориях России, но под международным наблюдением.