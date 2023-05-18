Мир 18 мая 2023, 02:23 Киссинджер назвал вескую причину для принятия Украины в НАТО Экс-госсекретарь США Киссинджер: Украину стоит принять в НАТО ради безопасности в Европе YouTube

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Украину следует принять в НАТО ради безопасности Европы, заявил в интервью изданию Economist бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Украина становится страной с наилучшим вооружением и наихудшим управлением.

Политик отметил, что Россия больше «не является конвенциональной угрозой». Европа продолжает накачивать Украину современным оружием, и постепенно она становится страной с наилучшим вооружением и наименее стратегическим опытным управлением, отметил Киссинджер. В случае, если в спецоперации победит киевский режим, то мир получит «недовольную Россию, но также недовольную Украину»

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«Поэтому ради безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО, где она не может принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне», — заявил бывший госсекретарь США.

Киссинджер выразил уверенность, что смог бы убедить президента России Владимира Путина, что с Украиной в альянсе России было бы безопасней. Однако видеть Украину в НАТО не хотят европейцы, им выгодней вооружить ее и заставить конфликтовать с Россией.

Еще Киссинджер рассказал в интервью о российском президенте Владимире Путине. Он заявил, что главу государства следует воспринимать как «персонажа Достоевского».