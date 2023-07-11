Мир 11 июля 2023, 11:09 Киссинджер назвал Украину ответственной за подрыв «Северного потока» во время общения с Вованом и Лексусом Экс-госсекретарь США Киссинджер счел, что «Северные потоки» подорвала Украина Flickr

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Украинская сторона стоит за подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Такое мнение высказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время пранка Вована и Лексуса. Его показали в новом выпуске «Шоу ВиЛ» на RuTube.

Как сообщила газета «Известия», россияне дозвонились до американского политика и разговаривали от имени украинского президента Владимира Зеленского. Они спросили, кто виноват в диверсии на газопроводе.

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«Если честно, я думал, это вы. Но я не стал бы вас за это винить. Я бы не сказал, что это критика», — сказал Киссинджер.

Подрыв «Северных потоков» произошел в сентябре 2022 года. Расследованием дела занимается международная команда. Недавно первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона запросила проведение 11 июля открытого заседания Совбеза ООН по этой теме.