Кислородная авария произошла в ковидной больнице ДНР

В ДНР в больнице Вишневского произошел сбой системы подачи кислорода для аппаратов ИВЛ, применяемых для лечения ковидных больных. Об этом со ссылкой на МЧС самопровозглашенной республики сообщило «Донецкое агентство новостей».

Авария произошла в субботу в Центральной городской клинической больнице Донецка № 1, известной как больница Вишневского. В МЧС сообщили о порыве в подземной магистральной системе кислородного обеспечения для аппаратов искусственной вентиляции легких. Спасатели для проведения восстановительных работ освободили поврежденный участок магистрали от асфальта, грунта и бетонной защиты.

Информации о наличии пострадавших либо жертв в результате аварии не приводится. Последствия ЧП и текущее состояние системы подачи кислорода уточняются.

В понедельник в результате аварии на кислородной станции больницы во Владикавказе погибли девять пациентов, на следующий день скончались еще двое. Задержали главного врача клиники Владимира Плиева. В Минздраве Северной Осетии заявили, что главврач сообщал им о проблемах с кислородом до аварии, на решение вопроса выделили деньги.