Мир 20 июня 2023, 02:42 Кислорода осталось на три дня у застрявших в батискафе рядом с «Титаником» — СМИ FoxNews: кислорода в пропавшей у «Титаника» подлодке хватит на 72 часа Викимедиа

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На пропавшей туристической подводной лодке рядом с обломками «Титаника» осталось запасов кислорода на 72 часа. Об этом сообщил телеканал Fox.

Власти США и Канады подняли в воздух самолеты для поиска батискафа в Северной Атлантике. В операции от американской стороны участвует военно-транспортный C-170, канадцы отправили противолодочный P8 Poseidon. А также задействовали канадское исследовательское судно и еще два корабля. В их числе воздушное судно, которое доставило батискаф к месту погружения.

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Связь с глубоководным аппаратом потерялась 19 июня после начала погружения. По версии адмирала Джона Могера, субмарина застряла в обломках «Титаника», сообщило издание Daily Mail. Береговая охрана Бостона сразу же организовала поиски подводной лодки, доставлявшей туристов к «Титанику».

По последним данным, на борту батискафа, который погружался к месту гибели «Титаника», находится пять человек. Среди них британский миллиардер Хэмиш Хардинг. По словам пасынка 58-летнего бизнесмена Брайана Заса, также на борту батискафа были член экипажа Поль-Анри Наргеоле и директор OceanGate Expedition Стоктон Раш.