Мир 27 марта 2023, 07:29 Кисида заявил, что Япония будет и дальше участвовать в проектах на Сахалине Премьер Кисида: Япония продолжит участие в проектах на Сахалине Фото: официальный сайт правительства Японии

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Японская сторона продолжит свое участие в энергетических проектах на Сахалине, поскольку они важны для страны с точки зрения обеспечения энергетической безопасности. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В дальнейшем, по прогнозам, будет расти спрос на СПГ, поэтому проекты на Сахалине важны для обеспечения энергетической безопасности нашей страны, поэтому мы сохраним долю в них. По вопросам обеспечения энергией мы находимся в тесном взаимодействии со странами „семерки“ и мирового сообщества», — сказал он.

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Премьер отметил, что Япония во второй половине 2022-го уменьшила импорт нефти из РФ на 90%, угля — на 60%. По его словам, механизм работы антироссийский санкций, которые страна согласовала с G7 направлен на усиление и урегулирование уже принятых ограничительных мер. Сейчас идет согласование с другими государствами.

Российский президент Владимир Путин осенью прошлого года дал поручение правительству создать новый российский оператор проекта «Сахалин-1», у него будут права и обязанности Exxon Neftegaz limited, управление над ним возьмут «Сахалинморнефтегаз-Шельф» и «Роснефть» до тех пор, пока не распределят все доли участия. Иностранные организации при желании могут сохранить доли в проекте.