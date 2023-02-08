Мир 08 февраля 2023, 07:18 Кисида сообщил, что позиция Японии по Курилам не изменится Премьер Кисида: Япония не собирается менять свою позицию по Курилам РИА «Новости»

Читать 360tv в

Позиция японских властей в отношении островов, которые ходят в южную часть Курил, не изменится в ближайшее время. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида, написал ТАСС.

По его словам, правительство страны и дальше будет указывать на принадлежность четырех островов на Курилах Японии, а также настаивать на заключении мирного договора.

Реклама

«И мы осознаем, что эта базовая позиция по указанию принадлежности четырех островов впредь не изменится», — подчеркнул он.

Реклама

Кисида еще раз повторил, что переговоры с Россией должна продолжиться на основе уже достигнутых к настоящему моменту договоренностей. Ранее на этой неделе японский министр иностранных дел Есимаса Хаяси уточнил, что Япония хочет заключить с РФ мирный договор по итогам Второй мировой войны. Он назвал прискорбным тот факт, что стороны за 77 лет так и не смогли договориться о «северных территориях».