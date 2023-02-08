08 февраля 2023, 07:18
Кисида сообщил, что позиция Японии по Курилам не изменится
Премьер Кисида: Япония не собирается менять свою позицию по Курилам
Позиция японских властей в отношении островов, которые ходят в южную часть Курил, не изменится в ближайшее время. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида, написал ТАСС.
По его словам, правительство страны и дальше будет указывать на принадлежность четырех островов на Курилах Японии, а также настаивать на заключении мирного договора.
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«И мы осознаем, что эта базовая позиция по указанию принадлежности четырех островов впредь не изменится», — подчеркнул он.
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Кисида еще раз повторил, что переговоры с Россией должна продолжиться на основе уже достигнутых к настоящему моменту договоренностей. Ранее на этой неделе японский министр иностранных дел Есимаса Хаяси уточнил, что Япония хочет заключить с РФ мирный договор по итогам Второй мировой войны. Он назвал прискорбным тот факт, что стороны за 77 лет так и не смогли договориться о «северных территориях».
Япония
Курильские острова
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