Кисида рассказал, какие могут быть последствия выхода Японии из соглашения с Россией по атому
Премьер Японии Кисида оценил последствия выхода из соглашения с Россией по атому
Отказ японских властей выполнять двустороннее соглашение с Россией о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии мог бы стать неверным сигналом международному сообществу и властям РФ. Такое заявление сделал премьер Японии Фумио Кисида.
«Необходимо учитывать тот факт, что если мы со своей стороны откажемся от выполнения соглашения, это могло бы послать России и международному сообществу неверный сигнал», — сказал он, говоря о возможном выходе Японии из соглашения с Россией. Его процитировало РИА «Новости».
Политик выразил мнение, что сейчас не то время, когда можно было с уверенность утверждать, что РФ будет соблюдать договор.
Соглашение между РФ и Японией о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии стороны подписали 12 мая 2009 года в Токио.