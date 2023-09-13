13 сентября 2023, 07:55
Кисида одобрил отставку всего состава правительства Японии
Киодо: правительство Японии ушло в отставку
Правительство Японии ушло в отставку в полном составе. Премьер-министр Фумио Кисида принял прошения министров страны, сообщило агентство Киодо.
Кисида запланировал обсуждение вопроса формирования кабинета с главой партии Комэйто, являющейся партнером либерально-демократической партии по правящей коалиции, Нацуо Ямагути.
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После в Японии сформируют новый кабмин, который утвердит император Нарухито.
«В новом кабинете сменятся 13 из 19 министров, 11 из них впервые получат министерские портфели», — указали в публикации.
Пять женщин займут места в новом составе правительства. Это стало максимальным числом наравне со вторым составом правительства Синдзо Абэ.
В середине августа стало известно о решении премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша уйти в отставку. Политик провел пресс-конференцию и заверил, что не станет претендовать на этот пост снова.
Япония
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