Мир 13 сентября 2023, 07:55 Кисида одобрил отставку всего состава правительства Японии Киодо: правительство Японии ушло в отставку РИА «Новости»

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Правительство Японии ушло в отставку в полном составе. Премьер-министр Фумио Кисида принял прошения министров страны, сообщило агентство Киодо.

Кисида запланировал обсуждение вопроса формирования кабинета с главой партии Комэйто, являющейся партнером либерально-демократической партии по правящей коалиции, Нацуо Ямагути.

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После в Японии сформируют новый кабмин, который утвердит император Нарухито.

«В новом кабинете сменятся 13 из 19 министров, 11 из них впервые получат министерские портфели», — указали в публикации.

Пять женщин займут места в новом составе правительства. Это стало максимальным числом наравне со вторым составом правительства Синдзо Абэ.

В середине августа стало известно о решении премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша уйти в отставку. Политик провел пресс-конференцию и заверил, что не станет претендовать на этот пост снова.