Кишиневу предложили не накалять ситуацию с «Газпромом»

Долг Молдавии перед «Газпромом» составляет 433 миллиона долларов, а с учетом накопившихся процентов — 700 миллионов долларов. Компания пригрозила остановить поставки газа в страну в случае неуплаты долга. Бывший спикер парламента Приднестровья Александр Щерба посоветовал Кишиневу как можно скорее решить газовый вопрос. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Щерба подчеркнул, что лучше не доводить ситуацию до крайне точки, так как пострадают жители и левого, и правого берега. При этом, по его мнению, долг у Молдавии не слишком большой.

«Насколько я понимаю, вот эти либо 400, либо 700 миллионов долларов — это текущая задолженность. Если текущая задолженность у Приднестровья и присутствует, то, насколько я понимаю, она может быть погашена. Соответствующее заявление у властей Приднестровья имелось», — отметил эксперт.