Кишинев надеется на подписание газового контракта с Москвой до конца 2019 года
Глава правления «Молдовагаз» Вадим Чебан выразил надежду, что до конца года удастся подписать с «Газпромом» новый контракт на поставку голубого топлива. Об этом сообщило РИА «Новости».
Сайт «Аргументы и факты» напомнил, что прежний договор с «Газпромом» молдавская сторона заключила в 2008 году. Его действие заканчивается 31 декабря текущего года. По данным издания, в течение 10 дней станет известна точная дата подписания нового соглашения. Чебан заверил, что Кишинев готов к запасному сценарию.
«У нас есть все необходимые договоренности по Трансбалканскому коридору — Болгария, Румыния, Украина. Мы готовы принимать газ в реверсном режиме через газопровод «Турецкий поток», — рассказал он.