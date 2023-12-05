Мир 05 декабря 2023, 10:05 Киселев указал на невозможность России проиграть СВО Киселев: Россия не проиграет СВО, иначе мир попадает в колониальную систему РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия не может проиграть спецоперацию на Украине, так как в этом случае не останется государства, которое способно поддерживать мировое соотношение сил и ядерный баланс с США. Об этом на Всемирном медиа-саммите сказал генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, его слова привело РИА «Новости».

Киселев отметил, что нынешнее поколение стоит новую конструкцию мирового устройства.

Реклама

«Если Россия уступит, то в мире не останется страны, которая будет способна поддерживать соотношение сил в мире, а также ядерный баланс с США. Все почувствуют себя в новой бескомпромиссной колониальной системе», — сказал он.

Гендиректор холдинга подчеркнул, что европейцы уже привыкли жить в колониальной системе, тогда как американцем жизненно необходимы ресурсы.

«Хотелось бы, чтобы все понимали смысл того, что происходит, а также осознавали роль России в этом», — добавил Киселев.

Ранее президент России Владимир Путин назвал неотвратимой трансформацию мирового устройства в сторону многополярности.