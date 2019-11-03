Киселев сообщил о побеге Бабченко с Украины

Позже Киселев подтвердил эту информацию в комментариях на своей странице в Facebook. «То ли в Финляндии, то ли в Эстонии», — написал журналист, который последние годы живет и работает в Киеве. Никаких других подробностей об отъезде Бабченко он не сообщил.

Украинские журналисты кощунственно отозвались на смерть Захарова Подробнее

Российский журналист Аркадий Бабченко, который уехал из России в 2017 году в Израиль, потом в Чехию, а потом перебрался в Киев, стал известен после инсценировки собственного убийства.

В конце мая 2018 года власти Украины заявили о смерти Аркадия Бабченко. Сообщалось, что журналиста убили в подъезде его дома. В произошедшем обвинили Москву. На следующий день Бабченко «ожил» и пришел на пресс-конференцию, посвященную его «убийству».

Ранее СМИ сообщали, что Бабченко перебрался из Украины в Норвегию после поражения на выборах бывшего главы украинского государства Петра Порошенко.