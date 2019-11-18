Киселев рассказал о втором шансе России стать винной провинцией мира

В начале XX века Россия больше экспортировала вина, чем импортировала, отметил журналист.

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«У нас тогда был исторический шанс стать настоящей винной провинцией мира Нового Света, как это называется. Мы его упустили, весь XX век, фактически, можно выбросить, вычеркнуть из нашей винной истории», — сказал председатель Союза виноградарей и виноделов страны.

По словам Киселева, сейчас, спустя почти 100 лет, у России появился второй шанс.

«Мы должны этот шанс использовать. У нас есть для этого все: у нас есть желание, технологии, у нас есть 45-я параллель, широта Бордо», — добавил он.

Как подчеркнул председатель Союза, в России виноград можно выращивать не только в Краснодарском крае или в Крыму, но и, например, в низовьях Волги. Он также напомнил, что Владивосток находится на 43-й параллели северной широты. Киселев добавил, что Владивосток расположен южнее Крыма, а это значит, что выращивать виноградники и заниматься виноделием можно даже на Дальнем Востоке.

По словам Киселева, проект закона о виноградарстве и виноделии в России, который будет обсуждаться в Госдуме в первом чтении во вторник, 19 ноября, поможет развитию отрасли.

«Во-первых, он защитит земли, пригодные для виноградников. Мы пока не знаем конечной версии. Но, так или иначе, доктринально он нацелен на то, чтобы поддерживать наше виноградарство и виноделие», — отметил председатель Союза виноградарей и виноделов России.