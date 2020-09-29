Киселев повторил фразу про «радиоактивный пепел» на американском телевидении. Видео

Российский телеведущий Дмитрий Киселев снова упомянул про превращение США в радиоактивный пепел, но сделал это на телеканале CNN. Там он беседовал с журналистом Мэтью Ченсом о предстоящих выборах президента США.

Ченс спросил российского коллегу, как будет действовать Россия, если Трамп проиграет выборы и новым американским лидером станет Джо Байден, чья риторика в адрес Москвы была достаточно агрессивной.

«Что он сделает, пойдет на войну против нас? Он не победит. Россия — это единственная страна в мире, которая способна превратить Америку в радиоактивный пепел», — ответил Дмитрий Киселев (1:55 на ролике CNN).

Впервые фраза о превращении США в радиоактивный пепел прозвучала в эфире программы «Вести» недели в марте 2014 года. Тогда Дмитрий Киселев рассказывал о прошедшем в Крыму референдуме о присоединении к России.

Ведущий отметил, что президент США Барак Обама начал сильно седеть. По словам Киселева это связано с тем, что тот часто стал вести непростые телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Россия — по-прежнему единственная страна, способная превратить США в радиоактивный пепел», — подытожил тогда телеведущий.