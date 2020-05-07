Киселев поддержал Белоруссию после лишения аккредитации российских журналистов

Белоруссия лишила аккредитации журналистов из России. И имела на это право. С таким заявлением выступил телеведущий и генеральный директор информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Любая страна имеет право отказывать в аккредитации представителям СМИ, которые, по ее мнению, распространяют фейковые новости, отметила «Вечерняя Москва».

«Отказ в аккредитации — это всегда крайняя мера. Но если речь идет о фейковых новостях, то что здесь удивительного? Каждая страна вправе останавливать поток неверной информации», — заявил Киселев.

Он добавил, что Россия тоже борется с недостоверной информацией.

Кроме того, телеведущий обратил внимание, что журналисты обязаны освещать информацию о ситуации с развитием коронавирусной инфекцией достаточно аккуратно. Важно понимать свою ответственность за материалы. «Сейчас время терпимости и сдержанной журналистики, — отметил Киселев.

Помимо этого он предложил не спешить с выводами и не думать, что начнется цепная реакция и Минск откажет другим российским изданиям.

Ранее Первый канал подтвердил высылку корреспондента из Белоруссии. Съемочная группа отечественного СМИ осталась без аккредитации. Это связано с сюжетом о ситуации с СОVID-19 в Белоруссии.