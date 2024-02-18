Мир 18 февраля 2024, 13:12 Киселев направил запрос на интервью с Байденом Дмитрий Киселев направил запрос на интервью с президентом США Байденом Yuri Gripas / Global Look Press

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Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев отправил запрос в Белый дом на интервью с американским президентом Джо Байденом. Об этом он сообщил в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

«Мы полагаем, что США и России не хватает возможностей слушать и слушать друг друга. Президент Владимир Путин согласился на интервью для американского зрителя и подал этим достойный пример. Интервью планирую провести я как ведущий самой рейтинговой информационно-аналитической программы и гендиректор медиагруппы „Россия Сегодня“», — сказал он.

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Киселев уточнил, что, если Байден даст согласие на беседу, то интервью переведут на иностранные языки и распространят в социальных сетях и медиа-платформах по всему миру.

«Президенту США Байдену по-хорошему нужно ответить на все это. Интервью журналисту из России станет самым эффективным и лучшим вариантом для Белого дома. Как говорят у нас: ждем ответа, как соловей лета», — заключил генеральный директор медиагруппы.

Путин дал интервью журналисту Такеру Карлсону из США, в котором подробно объяснил причины проведения специальной операции. Глава государства связал ажиотаж вокруг этой беседы с желанием узнать правду.