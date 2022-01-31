Киселев допустил провокацию в Донбассе во время Олимпиады в Пекине

Телеведущий Дмитрий Киселев предположил, что президента Украины Владимира Зеленского готовят к войне. Он сравнил главу государства с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и допустил возможность военной провокации в Донбассе во время проведения Олимпиады в Пекине.

В эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Киселев привел в пример историю с военнослужащим украинской Нацгвардии Арсением Рябчуком: он расстрелял 10 человек, пять из которых умерли. Журналист не исключил вероятности, что другой военнослужащий на Украине может открыть огонь из системы «Град» по густонаселенным жилым кварталам Донецка.

Что касается подготовки Зеленского к войне, то, по мнению Киселева «он готов». Ведущий назвал главу украинского государства такой же «подвижно-нервической натурой», что и Михаил Саакашвили. Последний в 2008 году, во время летней Олимпиады в Пекине, отдал приказ о ночном ракетном обстреле столицы Южной Осетии Цхинвалу. Сейчас Киселев не исключил повторения ситуации.

Ранее телеканал СNN сообщил, что между украинским президентом Владимиром Зеленским и Белым домом нарастает напряженность из-за разногласий с администрацией Джо Байдена в оценке реальности угрозы полномасштабного конфликта между Россией и Украиной. В частности, Зеленский выразил недовольство тем, что западные страны нагнетают панику в СМИ и заявляют, будто на Украине уже идет война, но это не так.

В свою очередь, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил о том, что разговоры об угрозах России Украине являются полной нелепостью. По его словам, Запад навязывает войну, которой Россия не хочет.