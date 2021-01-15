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    15 января 2021, 18:21

    Киркорову и Шуфутинскому хотят запретить въезд в Литву

    Дарья Морозова

    Литва собирается запретить въезд российским исполнителям Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

    По данным «Газеты.ru», министр назвал артистов источником «мягкой российской политической пропаганды». МИД планирует рассмотреть правовые возможности запретить въезд в Литву этим и другим российским исполнителям.

    «Для включения того или иного лица в черный список должны быть четкие правовые основания», — объяснил Ландсбергис.

    Ранее пограничники Украины не разрешили российской блогерше въехать в страну, потому что ранее она посещала Крым. Информация появилась на сайте Госпогранслужбы Украины.

    Во въезде отказали пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев». Они обратили внимание на 26-летнюю девушку во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего из Турции.

    Девушка теперь не сможет попасть на Украину в течение трех лет. Сейчас она ждет обратного рейса. Имя россиянки не называется.