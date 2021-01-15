Киркорову и Шуфутинскому хотят запретить въезд в Литву

По данным «Газеты.ru», министр назвал артистов источником «мягкой российской политической пропаганды». МИД планирует рассмотреть правовые возможности запретить въезд в Литву этим и другим российским исполнителям.

«Для включения того или иного лица в черный список должны быть четкие правовые основания», — объяснил Ландсбергис.

Ранее пограничники Украины не разрешили российской блогерше въехать в страну, потому что ранее она посещала Крым. Информация появилась на сайте Госпогранслужбы Украины.

Во въезде отказали пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев». Они обратили внимание на 26-летнюю девушку во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего из Турции.

Девушка теперь не сможет попасть на Украину в течение трех лет. Сейчас она ждет обратного рейса. Имя россиянки не называется.