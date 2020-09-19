Киркоров раскритиковал Баскова за оправдания перед белорусами

После исполнения песни «Любимую не отдают» и концерта в Белоруссии на «женском форуме» на российского певца Николая Баскова обрушился шквал критики. Он стал только сильнее, когда в социальных сетях появилась запись от лица артиста, где он оправдывал свое появление в Минске.

Сегодня Басков опубликовал скриншот этой записи на своей странице в Instagram и заявил, что это не его аккаунт.

«Это не мой Twitter и Facebook. Уважаемые СМИ! Прежде чем цитировать чью-то речь, проверяйте, пожалуйста, подлинность аккаунта», — заявил артист.

В комментарии между тем пришел друг и коллега певца Филипп Киркоров, который также принимал участие в записи песни.

«Только хотел написать тебе «а не сошел ли ты с ума, дорогой мой друг, бисер метать оправдываться?», — написал он.

Клип на песню «Любимую не отдают» появился в Сети в минувшую пятницу, 19 июня. Именно такими словами приветствовал участниц форума Александр Лукашенко. В записи клипа приняли участие Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, Руслан Алехно, Анита Цой, Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Николай Басков, Диана Гурцкая.

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова после начала скандала заявил, что артист не выступал в поддержку Лукашенко, а просто принял участие в записи «хорошей песни». Также отреагировал на критику и представитель Буйнова.

Единственный, кто честно признался, что был в курсе всей ситуации стал певец Руслан Алехно. Он заявил, что согласен с действующим президентом Белоруссии и «нужно быть идиотом, чтобы отдать свою любимую Родину».

Клип появился на YouTube-канале белорусской группы AURA. Владельцы отключили возможность оставлять комментарии или оставить лайки этому ролику.