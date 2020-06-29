Киркоров прокомментировал создание по его образу персонажа в комедии о Евровидении

С Филиппа Киркорова написали одного из центральных персонажей фильма — рокового красавца брюнета сыграл Дэн Стивенс. Актер, готовясь к роли, специально изучал стиль и манеры Киркорова.

«Король российской эстрады» заявил, что ему льстит создание такого персонажа.

«И мне льстит, что «Лев любви» Дэн Стивенс выбрал меня для создания своего персонажа», — заявил певец.

Напомним, 26 июня на стриминговом сервисе Netflix вышел фильм «Евровидение: История «Огненной саги», в котором двое исландских музыкантов, Ларс Эрикссон и Сигрит Эриксдоттир, смогли принять участие в конкурсе.

Выход фильма был запланирован в мае одновременно с международным конкурсом, но из-за начавшейся пандемии релиз отложили.

Главные роли в американской комедии исполнили Уилл Феррелл, Рэйчел Макадамс, Пирс Броснан и Дэн Стивенс, который для своего персонажа выбрал стиль и манеры Киркорова.