Кирилл Серебренников получил французскую госнаграду

Российский режиссер Кирилл Серебренников стал обладателем французского Ордена искусств и словесности. Награду вручала посол Франции в Москве Сильви Берманн.

«Я рада и горжусь тем, что вручила знаки отличия Командора Ордена Искусств и Литературы выдающемуся режиссеру Кириллу Серебренникову», — написала она в Twitter.

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Берманн также отметила, что награждение режиссера стало для нее честью и радостным событием.

«Вы — ключевая фигура современного искусства в России, но ваша известность выходит далеко за пределы страны, ваша карьера удивительно богата и разнообразна», — сказала она.

В свою очередь, Серебренников признался, что удостаивается государственной награды первый раз.

«Так что к любому государству я отношусь настороженно. Но в данном случае это награда за то, что мы с моими коллегами все эти годы старались построить мосты между странами, народами и культурами», — цитирует режиссера Deutsche Welle.

Торжественная церемония вручения прошла 14 октября во французском посольстве в Москве. Кирилл Серебренников получил высшую степень отличия, став Командором ордена. Награда была учреждена в 1957 году за особый вклад в развитие искусства Франции и мира.