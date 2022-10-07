Кирилл Шевченко покинул пост главы Нацбанка Украины | 360°

Мир 07 октября 2022, 16:49 Поделиться Telegram

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Viber Кирилл Шевченко покинул пост главы Нацбанка Украины

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Верховная рада Украины приняла решение уволить Кирилла Шевченко с поста главы Нацбанка. Об этом сообщила «Звезда» со ссылкой на Telegram-канал депутата Ярослава Железняка.

Увольнение провели в экстренном порядке. Сам Шевченко не прибыл на заседание, в ходе которого проходило голосование по поводу снятия его с должности. Инициативу поддержали 263 депутата.

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«Парламент поддержал увольнение Кирилла Шевченко с должности председателя Национального банка Украины», — отметил Железняк.

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