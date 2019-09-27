Киргизы обиделись на Андрея Малахова за неосторожные слова

Российского советника-посланника в Кыргызской Республике вызвали в МИД этой страны после заявления Андрея Малахова во время программы «Прямой эфир». Бишкек остался недоволен высказыванием телеведущего в адрес гражданина Киргизии.

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Такая информация появилось на официальной странице ведомства в Facebook. По мнению киргизских властей, Малахов некорректно описал ситуацию со смертельным ДТП. Участником происшествия стал гражданин Киргизии Исламбек Акбаров. При этом в результате аварии погиб россиянин Александр Маругов.

Российский журналист выразил мнение, что Акбаров мог специально создать дорожно-транспортное происшествие, чтобы потом на нем заработать. Ведь, по его словам, в Киргизии очень низкий уровень зарплат.

МИД Республики высказал озабоченность в связи с тем, что подобные заявления звучат на российских государственных телеканалах, тогда как между двумя государствами установлены союзнические отношения.

Посольство РФ в Киргизии осудило слова Андрея Малахова. «Малахов — не наш герой», — написали российские дипломаты в Facebook. Они отметили, что обидеть человека легко, а вот жить с этим сложно.

«Еще хуже, если оскорбляешь целый народ…», — заключили в ведомстве.