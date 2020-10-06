Киргизское правительство продолжило работу, пока протестующие требуют сменить премьера

Представители правительства Киргизии призвали горожан соблюдать действующее законодательство. По их мнению, это необходимо для бесперебойной работы органов государственной власти и для обеспечения безопасности граждан.

«Одним из наших приоритетов также является сохранение имиджа страны на международной арене как суверенного, демократичного и правового государства. Мы, ощущая свою ответственность, возложенную на нас народом Кыргызстана, продолжаем исполнять возложенные на нас обязанности и работу», — передает 24.kg слова представителей пресс-службы правительства.

В ведомстве отметили, что в приоритете также стоит сохранение экономической стабильности.

Сегодня на действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова напали во время публичного выступление в Орше. Толпа мужчин накинулась на главу государства, завязалась драка.

Волнения в стране начались после парламентских выборов. Местные жители были возмущены многочисленными нарушениями. В понедельник между несогласными и сотрудниками милиции произошли столкновения. А минувшей ночью митингующие ворвались в Белый дом.

Во вторник стало известно, что ЦИК Киргизии признала итоги парламентских выборов недействительными.