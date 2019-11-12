Киргизский лидер высказался против идей по реформированию ООН

«В последнее время высказываются различные идеи по реформированию ООН, по замене её на другую форму мировой интеграции. Кыргызстан считает необходимым повышать эффективность и влияние этой универсальной международной организации через реализацию новых реформ», — заявил Сооронбай Жээнбеков.

Президент Киргизии отметил, что в мире сейчас происходят глобальные изменения, которые «сопровождаются противоречиями и характеризуются неустойчивостью и турбулентностью», поэтому государство не может самостоятельно противостоять угрозам.

По его словам, в настоящее время для решения глобальных проблем необходима «многосторонняя дипломатия».

«Поэтому ООН мы рассматриваем как платформу, в которой малые государства активно участвуют в обсуждениях и разработке решений актуальных вопросов», — пояснил Жээнбеков.

Он также подчеркнул, что Киргизия ставит в приоритет развитие страны в безопасной и устойчивой атмосфере, поэтому стремится быть «надежным партнером» организации. Сооронбай Жээнбеков напомнил, что его государство поддерживает многоплановые реформы ООН, о которых говорится в Национальной стратегии устойчивого развития страны.

«Мы и дальше будем развивать конструктивные взаимоотношения», — заключил он.

Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ выступил в пользу реформирования Совета Безопасности ООН.