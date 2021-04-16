Киргизские врачи придумали лекарство от ковида на основе ядовитого корня

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что врачи в республике научились лечить ковид за два-три дня. Он побывал в больницах в Бишкеке и Чуйской области, поговорил с больными COVID-19 и сделал вывод, что люди попали в реанимацию, потому что занимались самолечением. Об этом сообщил «Sputnik Кыргызстан».

«Прошу всех при появлении симптомов, например кашля, немедленно обращаться за помощью в больницы. Наши врачи нашли метод лечения, позволяющий излечиться за два-три дня, если приступить на начальной стадии заболевания», — сказал Жапаров.

Как сообщил сайт KNews, со ссылкой на министра здравоохранения и социального развития Киргизии Алымкадыра Бейшеналиева, настойку, которой лечат ковид в стране, делают из иссык-кульского корня. Он ядовитый.

По данным сайта, Всемирная организация здравоохранения пока не располагает данными об эффективности и безопасности этой настойки для лечения COVID-19. В организации уверены, что сейчас необходимо изучить его фармакологические свойства в рамках исследований в соответствии с международно признанными стандартами.