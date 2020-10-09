Киргизские власти обнаружили попытки обострения ситуации в стране со стороны оппозиции

Несогласные в Киргизии снова пытались обострить ситуацию в стране. Но местные власти уверены в своих силах в борьбе с преступностью. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Совета безопасности Киргизии Омурбек Суваналиев.

Суваналиев отметил, что в силовых структурах есть все необходимое для предотвращения преступлений и что те, кто пытается захватить государственные здания будут жестко наказы в соответствии с местным законодательством, передает информационный портал МВД Киргизии.

«На совещании Омурбек Суваналиев отметил, что надо усилить работу по стабилизации общественно-политической ситуации в стране <…>. Он также отметил, что со стороны провокационных деструктивных элементов есть попытки обострения обстановки», — говорится в сообщении.

За время беспорядков в Бишкеке пострадали много горожан. Однако среди них нет граждан России, заявил пресс-секретарь российского посольства в Бишкеке Виктор Харченко, передает ТАСС.

В пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков рассказал, при каком условии откажется от своей должности. По его словам, для этого должны быть утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти, а страна должна встать на путь законности.

Ранее востоковед объяснил, чем отличаются протесты в Киргизии от митингов в Белоруссии, сообщает РИА ФАН.