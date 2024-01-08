Мир 08 января 2024, 05:33 Киргизские силовики задержали россиянина, находящегося в межгосударственном розыске Силовики в Бишкеке задержали находящегося в розыске гражданина РФ РИА «Новости»

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Полицейские в Бишкеке задержали гражданина России, находящегося в межгосударственном розыске по нескольким преступлениям. Об этом сообщил Sputnik Кыргызстан со ссылкой на республиканское МВД.

«Правоохранительные органы России инкриминируют А. Р. кражу, изнасилование, подделку документов. Он был объявлен в розыск Главным управлением МВД РФ по Алтайскому краю», — рассказали в МВД.

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Россиянина задержали 6 января благодаря современным технологиям, которые активно внедряются и применяются сотрудниками правоохранительных органов. В этом случае его зафиксировали камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

Мужчину объявило в розыск ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Ранее Ассоциация адвокатов по уголовным делам США и фонд Electronic Frontier обратились в Верховный суд Пенсильвании с требованием запретить компании Google помогать полиции с «цифровым розыском» по ключевым словам. Юристы полагают, что таким образом правоохранители вмешиваются в личную жизнь пользователей, нарушая конституцию.