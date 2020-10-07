Киргизская оппозиция создала еще один координационный совет

В Киргизии появился Народный координационный совет. В него вошли лидеры четырех партий.

По словам лидера партии «Чон казат» Максата Мамытканова, в состав второго координационного совета вошли руководители партий «Ордо», «Мекен Ынтымагы», «Ыйман нуру» и член «Реформы».

«Мы ранее встречались с Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым. Они тоже подписали заявление о создании Народного координационного совета. Но потом Садыр Жапаров пошел к депутатам Жогорку Кенеша шестого созыва, чтобы они утвердили его кандидатуру», — приводит сайт 24.kg слова Максата Мамытканова.

Однако лидер партии «Чон казат» заявил, что Народный совет не признает одобренную ранее правительством кандидатуру Жапарова на пост премьер-министра.

Во вторник киргизская оппозиция создала Координационный совет, в который вошли лидеры партий СДПК, «Ата Мекен», «Республика», «Бир бол», «Замандаш», «Бутун Кыргызстан», «Реформа» и «Ордо». Главой КС назначили лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова.

Ранее ЦИК Киргизии признал результаты парламентских выборов недействительными, передает РИА ФАН.