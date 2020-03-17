Киргизия закрыла границу для иностранцев из-за коронавируса

По информации газеты «Известия», временное ограничение касается граждан всех государств.

По словам Омурбековой, многие страны уже ввели аналогичный запрет, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Она уточнила, что иностранцам разрешается выехать из Киргизии, а гражданам республики — вернуться на родину.

Вице-премьер подчеркнула, что грузоперевозки при этом продолжатся в прежнем режиме.