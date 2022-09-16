Киргизия заявила о ракетном ударе по аэропорту со стороны Таджикистана | 360°

Мир 16 сентября 2022, 13:02 Поделиться Telegram

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Viber Киргизия заявила о ракетном ударе по аэропорту со стороны Таджикистана Погранслужба Киргизии заявила ракетном ударе Таджикистана по аэропорту Баткена Правительство в Баткенской области

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Военные Таджикистана использовали ракетные системы залпового огня для ударов по аэропорту и гражданской инфраструктуре города Баткен. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

В ведомстве подчеркнули, что часть зданий в городе оказались полностью разрушены, некоторые получили серьезные повреждения.

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«Окрестности аэропорта города Баткен и объекты на окраине города подверглись обстрелу таджикских ракетных систем залпового огня», — говорится в сообщении.

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Новое обострение началось с сообщения киргизских пограничников, что в ночь на 14 сентября группа таджикских военных пересекла границу в Баткенской области и заняла боевые позиции. На требование покинуть территорию нарушители начали обстрел из минометов. Таджикистан заявил, что необоснованный огонь открыли киргизские военные. Погибшие есть с обеих сторон.

По заявлению властей Киргизии, столкновения идут по всему периметру границы с Таджикистаном. Военные обеих республик обвинили друг друга в использовании тяжелой военной техники. Сегодня утром стороны договорились о прекращении обстрелов, но огонь с меньшей интенсивностью все еще продолжается.

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