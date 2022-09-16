Киргизия заявила, что таджикские военные применили «Грады» | 360°

Мир 16 сентября 2022, 10:26 Поделиться Telegram

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Viber Киргизия заявила, что таджикские военные применили «Грады» Погранслужба Киргизии: Таджикистан использовал в боях на границе РСЗО «Град» РИА «Новости»

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Военные Таджикистана применяют в боях на границе с Киргизией реактивные системы залпового огня и авиацию. Об этом сообщили в пресс-службе киргизского Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ).

В ведомстве обратили внимание, что ожесточенные столкновения противоборствующих сторон происходят по всему периметру киргизско-таджикской границы в Баткенской области.

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«Таджикская сторона использует тяжелую бронетехнику, ракетные системы залпового огня (РСЗО) и авиацию. Военнослужащие Кыргызстана отражают все атаки с земли и воздуха, не давая возможности захватить населенные пункты Кыргызстана», — заявил представитель ведомства РИА «Новости».

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Ранее сообщалось, что в результате вооруженного столкновения на границе с Киргизией погиб один таджикский пограничник, трое получили ранения.

Конфликт возобновился 14 сентября. Перестрелка произошла на участке границы в Баткенской области Киргизии, несколько человек пострадали. Обе стороны обвинили друг друга. Утром 16 сентября пограничники опять открыли огонь.

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