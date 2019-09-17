Киргизия вручила ноту протеста Таджикистану из-за стрельбы на границе

Конфликт вспыхнул между Киргизией и Таджикистаном из-за строительства на границе. Военные открыли стрельбу. В связи с этим посол Таджикистана получил ноту протеста от МИД Киргизии.

«Первый заместитель министра иностранных дел Киргизии Нуран Ниязалиев вручил главе дипломатического представительства Таджикистана в Киргизии ноту протеста», — приводит РИА «Новости» текст сообщения дипломатического ведомства.

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В документе сообщается, что таджикские пограничники первыми открыли стрельбу по постам «Максат» и «Сай» Киргизии. Ниязалиев потребовал от властей Таджикистана немедленно принять все необходимые меры, чтобы не допустить эскалации конфликта.

Из-за сложившейся на границе ситуации сторонники опального экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева перенесли запланированный митинг.

Советница бывшего лидера страны Кундуз Жолдубаева написала на своей странице в Facebook, что «проводить в такой обстановке, когда столкновения на границе продолжаются, какие-либо праздничные развлекательные мероприятия было бы неуважением по отношению к пострадавшим и их близким».

В понедельник, 16 сентября, на киргизско-таджикском участке границы произошел инцидент со стрельбой из-за строительных работ. Погиб киргизский пограничник, более десяти человек с обеих сторон были ранены.

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил усилить охрану границы с Таджикистаном после инцидента, сообщил RT.

Данный участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местными жителями или пограничниками стран. Дело в том, что этом месте невозможно определить, где находится граница.