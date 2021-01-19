Киргизия решила отказаться от вакцины Pfizer из-за неудобств в хранении

Киргизии предложили бесплатно поставить американский препарат Pfizer для вакцинации населения от коронавируса. Власти страны решили отказаться, так как не располагают холодильниками для хранения. Об этом заявил министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев.

«Нам предложили американскую вакцину Pfizer. Однако вакцина должна храниться при температуре -70 градусов. Нам хотели предоставить более миллиона доз бесплатно. Для того чтобы привезти, хранить и вакцинировать население, нам нужны специальные холодильники. Но у нас таких холодильников нет», — пояснил Бейшеналиев Биринчи радио.

По словам министра, только на один холодильник потребуется потратить около четырех тысяч долларов. Всего закупка техники для хранения препарата потребует порядка двух миллионов долларов. Бейшеналиев подчеркнул, что бюджет не располагает такими средствами.

Глава Минздрава добавил, что сейчас республика ведет переговоры с Россией. Киргизия рассчитывает на поставки российской вакцины, которую можно хранить при температуре от -2 до -18 градусов. Всего за время пандемии в Киргизии зафиксировали 83 268 случаев заражения коронавирусом.